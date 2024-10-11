Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti (3)
BABAADLİ KONTROLLE SERBEST, OĞLU TUTUKLANDISavcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.
BABAADLİ KONTROLLE SERBEST, OĞLU TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Melih Y. ise tutuklandı.
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