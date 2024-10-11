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        Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti (3)

        BABAADLİ KONTROLLE SERBEST, OĞLU TUTUKLANDISavcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:20
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        Baba ile oğlu, hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbetti (3)
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        BABAADLİ KONTROLLE SERBEST, OĞLU TUTUKLANDI

        Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Melih Y. ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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