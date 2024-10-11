Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydınpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 16 araç ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.