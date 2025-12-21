Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor, Eyüpspor'dan deneyimli futbolcu Halil Akbunar'ı transfer etti

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, ikas Eyüpspor'dan deneyimli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:45 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor, Eyüpspor'dan deneyimli futbolcu Halil Akbunar'ı transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, ikas Eyüpspor'dan deneyimli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın hem Halil Akbunar'a hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarılar temenni ediyoruz." denildi.

        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de 32 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece büyük futbolcu değil, büyük bir karakter. Kulübümüze hoş geldin Halil kardeşim; birlikte nice şampiyonluklara." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 3 - Beykoz Anadoluspor: 1
        TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 3 - Beykoz Anadoluspor: 1
        Bursaspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağlandı
        Bursaspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağlandı
        Bursaspor Basketbol - Mersin Spor: 99-88
        Bursaspor Basketbol - Mersin Spor: 99-88
        Karacabey Belediyespor - Beykoz Anadolu Spor : 3-1
        Karacabey Belediyespor - Beykoz Anadolu Spor : 3-1
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı