Bursaspor, Eyüpspor'dan deneyimli futbolcu Halil Akbunar'ı transfer etti

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, ikas Eyüpspor'dan deneyimli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın hem Halil Akbunar'a hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarılar temenni ediyoruz." denildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de 32 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece büyük futbolcu değil, büyük bir karakter. Kulübümüze hoş geldin Halil kardeşim; birlikte nice şampiyonluklara." ifadelerini kullandı.