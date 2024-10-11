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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 34-25 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:08
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 34-25 mağlup etti.

        Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa temsilcisi 20-12 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-25 galip ayrıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçını yine Bursa'da yarın 16.00'da oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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