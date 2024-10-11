Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 34-25 mağlup etti.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 34-25 mağlup etti.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa temsilcisi 20-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-25 galip ayrıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçını yine Bursa'da yarın 16.00'da oynayacak.
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