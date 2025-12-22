BUKSİAD Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUKSİAD)​​​​​​​ ilk Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, divan başkanlığını Serdar İlker'in üstlendiği kurul, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda BUKSİAD Kurucu Başkanı İlker Duran, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan İlker Duran, burada yaptığı konuşmada, kimya sektörünün üretim yapan tüm sektörlere girdi sağlayan, kapsayıcı, stratejik ve yüksek katma değerli bir alan olduğunu ifade ederek, kimya sektörü güçlendikçe tüm sektörlerin rekabet gücünün artacağını aktardı.

Kimya sektörünün stratejik bir alan olduğunun altını çizen Duran, yeni başlatılacak "3. Kimya UR-GE Projesi" ile 1 milyar dolar ihracat ve nano teknoloji, nadir toprak elementleri, bor madeni gibi stratejik alanlarda söz sahibi olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Duran, yüksek teknoloji ve yapay zeka destekli kimyasal üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.