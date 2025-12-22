Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUKSİAD Genel Kurul Toplantısı yapıldı

        Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUKSİAD)​​​​​​​ ilk Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 22.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:36
        Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUKSİAD)​​​​​​​ ilk Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, divan başkanlığını Serdar İlker'in üstlendiği kurul, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi.

        Yapılan seçim sonucunda BUKSİAD Kurucu Başkanı İlker Duran, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

        Başkan İlker Duran, burada yaptığı konuşmada, kimya sektörünün üretim yapan tüm sektörlere girdi sağlayan, kapsayıcı, stratejik ve yüksek katma değerli bir alan olduğunu ifade ederek, kimya sektörü güçlendikçe tüm sektörlerin rekabet gücünün artacağını aktardı.

        Kimya sektörünün stratejik bir alan olduğunun altını çizen Duran, yeni başlatılacak "3. Kimya UR-GE Projesi" ile 1 milyar dolar ihracat ve nano teknoloji, nadir toprak elementleri, bor madeni gibi stratejik alanlarda söz sahibi olmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Duran, yüksek teknoloji ve yapay zeka destekli kimyasal üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

        Bursa'da ilk kez bir Kimya Fuarı düzenlemeyi ve "Kimya KOBİ OSB" projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Duran, bu konuda girişimlerin başladığını, ilerleyen süreçte önemli gelişmeler yaşanacağına inandıklarını kaydetti.

        Duran, eğitim ve üniversite-sanayi iş birliğine de değinerek, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde Kimya Meslek Yüksekokulu ve Kimya Mühendisliği Bölümü açılmasının Bursa için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        BUKSİAD çatısı altında dayanışmayı, iş birliğini ve ortak hareket kültürünü kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Duran, "Tek başına güçlü olmak mümkündür ancak sürdürülebilir başarı ancak birlikte hareket ettiğimizde gerçekleşir. Bugün bu salonda gördüğümüz tablo, belki daha önce atılması gereken ama bugün anlam kazanan önemli bir adımı hep birlikte hayata geçirdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Erkan Tekin Mutlu, BUÜ Kimya Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saliha Şahin, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kara, ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, BUKSİAD'ın kurucu üyeleri, dernek üyeleri ve sektör paydaşları katılım sağladı.

