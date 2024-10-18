Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da TIR, hafif ticari araca çarptı; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da TIR, hafif ticari araca çarptı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Hamzabey İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Emirhan Ö. (30) yönetimindeki 16 ARN 232 plakalı hafif ticari araca, Ertan S.'nin (44) kullandığı 16 ER 344 plakalı TIR çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Emirhan Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak

        Benzer Haberler

        Okulda down sendromlu oğlunun ağzı bantlı fotoğrafı yayınlanan anne: Çekip...
        Okulda down sendromlu oğlunun ağzı bantlı fotoğrafı yayınlanan anne: Çekip...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bursa'nın kadın arama kurtarma ekibi zorlu görevlere hazır
        Bursa'nın kadın arama kurtarma ekibi zorlu görevlere hazır
        Bursa'da tekstilcinin arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyununu polis bozdu
        Bursa'da tekstilcinin arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyununu polis bozdu
        Kardeşlerinin ısrarıyla yaptırdığı tarama sayesinde erken teşhisle kanseri...
        Kardeşlerinin ısrarıyla yaptırdığı tarama sayesinde erken teşhisle kanseri...
        Bursa Devlet Tiyatrosu, "Mai ve Siyah" oyununu Diyarbakır Kültür Yolu Festi...
        Bursa Devlet Tiyatrosu, "Mai ve Siyah" oyununu Diyarbakır Kültür Yolu Festi...