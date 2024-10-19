Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz, yaşam savaşını kaybetti (2)
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya'nın cenazesi, öğle vakti Emek Adnan Menderes Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya'nın cenazesi, öğle vakti Emek Adnan Menderes Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sarıkaya'nın cenazesine okul arkadaşları da katılırken, ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.
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