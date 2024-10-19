Parktaki borç- alacak kavgasını meraklı gözlerle izlediler; olay kamerada
BURSA'da, borç- alacak nedeniyle husumetliler arasında parkta tekme ve yumruklu kavga çıktı.
BURSA'da, borç- alacak nedeniyle husumetliler arasında parkta tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar hem meraklı kalabalık tarafından izlendi hem de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesinden husumet bulunan 2 taraf parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırırken, çevredeki kalabalık ise o anları meraklı gözlerle takip etti.
Öte yandan cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale etmesiyle son buldu.
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