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        Karacabey Belediyespor - Giresunspor: 3-1

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:51 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:55
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        Karacabey Belediyespor - Giresunspor: 3-1
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        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 8’inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Berk Sipahi, Emrah Uluçay, Mevlüt Bozok

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş – Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman(Dk.69 Furkan Yasin Yalçın), Saruhan Fındıkçı (Ömer Faruk Yücel Dk.85), Abdullah Balıkçı (Koray Yağcı Dk.69), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Dk.90 Berat Bardak), Berke Özgün (Dk.90 İbrahim Demir), Burak Albayrak, Ali Aydemir

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa – Ahmet Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emircan Korkmaz (Dk.46 Emre Nizam), Şahin Ok, Arda Cebeci, Muhammed Miraç Çakıroğlu, Arda Kılıç, Barış Gün (Dk.36 Berkay Özyazıcı), Mehmet Keskin, Furkan Kütük

        GOLLER: Dk.24 Saruhan Fındıkçı, Dk.43 Ali Aydemir, Dk.90 Koray Yağcı (Karacabey Belediyespor) Dk.60 Emre Nizam (Giresunspor)

        SARI KARTLAR: Berke Özgün ( Karacabey Belediyespor) – Mehmet Keskin (Giresunspor)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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