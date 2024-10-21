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        Bursa'da 1140 litre kaçak alkol ele geçirildi; 2 gözaltı

        BURSA'dabir depoda 65 koli içerisinde 1140 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:55
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        Bursa'da 1140 litre kaçak alkol ele geçirildi; 2 gözaltı
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        BURSA'dabir depoda 65 koli içerisinde 1140 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından 19 Ekim'de adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.G. ve D.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada 65 koli içerisinde 1140 litre etil alkol ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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