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        Bursa'da otoyolda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar kamerada

        BURSA'da otoyolda, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:55
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        Bursa'da otoyolda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar kamerada
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        BURSA'da otoyolda, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Bursa Çevre Yolu Samanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne doğru sürücüsünün ters yönde ilerlediği otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün otoyol üzerinde seyir halindeyken, sol şeritte ters yönde ilerleyen otomobili gördüğü sırada orta şeride geçtiği görüldü. Sürücülerin ihbarı üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile otomobilin plakası ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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