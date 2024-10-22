Bursa'da otoyolda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar kamerada
BURSA'da otoyolda, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.
BURSA'da otoyolda, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntüledi.
Olay, dün öğle saatlerinde Bursa Çevre Yolu Samanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne doğru sürücüsünün ters yönde ilerlediği otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün otoyol üzerinde seyir halindeyken, sol şeritte ters yönde ilerleyen otomobili gördüğü sırada orta şeride geçtiği görüldü. Sürücülerin ihbarı üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile otomobilin plakası ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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