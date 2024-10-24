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        Tedaviyi reddedip, tartıştığı babası ve kardeşini yaralayıp, komşusunu öldüren sanığa 50 yıl hapis

        BURSA'da tedavi olmak istemediği için tartıştığı babası Hasan Doğru (49) ile kardeşi Yasemin'i (20) bıçakla ağır yaralayıp, komşusu Osman Kılınç'ı (28) öldüren uyuşturucu bağımlısı Yasin Doğru'nun (24) cezası belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:00
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        Tedaviyi reddedip, tartıştığı babası ve kardeşini yaralayıp, komşusunu öldüren sanığa 50 yıl hapis
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        BURSA'da tedavi olmak istemediği için tartıştığı babası Hasan Doğru (49) ile kardeşi Yasemin'i (20) bıçakla ağır yaralayıp, komşusu Osman Kılınç'ı (28) öldüren uyuşturucu bağımlısı Yasin Doğru’nun (24) cezası belli oldu. Tutuklu sanık Doğru, 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl, babası ve kardeşine yönelik eylemleri nedeniyle ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her biri için 12 yıl 6'şar ay olmak üzere, toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2022 Kasım'da Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Doğru, babası Hasan ve kız kardeşi Yasemin ile tartıştı. Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç'ı telefonla arayıp yardım istedi. Yasin Doğru, kavgayı ayırmak için eve gelen Kılınç'ı boynundan ve göğsünden bıçakladı. Osman Kılınç yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez babasıyla kız kardeşini ağır yaraladı. Bir hırsızlık vakası için mahallede bulunan jandarma ekiplerinin yakaladığı Yasin Doğru, sorgusunda madde bağımlısı olduğunu, babası ile kız kardeşinin tedavi için kendisini hastaneye götürmeye çalıştığını, bu nedenle tartışıp, olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemleri sonrası Doğru, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan baba ile kızı da taburcu edildi.

        'GAZETEDE GÖRÜNCE OLAYIN FARKINA VARDIM'

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, hakkında 'Kasten öldürmek' ve 'Yakın akrabayı yaralamak' suçlarından 3 kez müebbet hapis cezası istenen, savcının esas hakkındaki mütalaasında ise Osman Kılınç'a karşı 'Kasten öldürme' suçunu canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, babası ve kardeşini de canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle de 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Yasin Doğru, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında savunma yaptı. Son sözü sorulan tutuklu sanık, "Madde bağımlısıyım. Olay gününü hatırlamıyorum. Cezaevinde arkadaşlar gazetede beni gösterince olayın farkına vardım. Gazeteleri okuyunca komşumu öldürüp, babam ve kardeşimi yaraladığımı öğrendim. Çok pişmanım. Önce Allah'a sonra siz büyüklerimin affına sığınıyorum. Adalet mülkün temelidir" dedi.

        KIZ KARDEŞİ OLAY ANINI ANLATTI

        Yasin Doğru'nun kız kardeşi Yasemin Doğru ise "Olay günü ailece kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra ağabeyim geceleri uyuyamadığını, sesler duyduğunu anneme anlattı. Annem, 'Doktora gidelim' dedi. Ağabeyim başta bunu kabul etti. Babam müsait olmadığı için Osman ağabeyi aradık. Ağabeyim bir anda doktora gitmekten vazgeçti. Yattığı yerden kalkarak eline bıçak aldı. Osman Kılınç'ın üstüne saldırdı. Beni de boğazımdan bıçaklayarak yaraladı. Balkona çıkıp yardım isterken kan kaybından gözlerim karardı. Sonrasını hatırlamıyorum, bayıldım" diye konuştu.

        Hasan Doğru ise oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtip, şikayetçi olmadığını söyledi.

        AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Yasin Doğru'nun avukatı Canan Kongur da müvekkilinin olayı husumet güderek kasten gerçekleştirmediğini belirterek, "Psikolojik sorunları olduğu için, hastaneye götürülmek için zorlanan müvekkil, üzerine 4-5 kişi birden gelince onları kendisinden uzaklaştırmak için hedef gözetmeden, bıçağı savururken olay gerçekleşmiştir" dedi.

        Duruşmalarda pişmanlığını dile getirerek, iyi niyetini gösterdiğini belirttiği müvekkilinin, taksirle öldürme ve yaralama suçlarından cezalandırılmasını isteyen Kongur, aksi kanaat olması halinde ise kasten yaralamanın ölüm ile neticelenmesi sonucu 'haksız tahrik', 'meşru müdafaa' ve 'iyi hal' hükümlerinin uygulanarak, en alt sınırdan cezalandırılmasını talep edip, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti, Doğru'yu, Osman Kılınç'ı öldürdüğü için 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl, babası ve kardeşine yönelik eylemleri nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her biri için 12'şer yıl 6'şar ay olmak üzere, toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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