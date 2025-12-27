Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:59
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Mert Cuci, Lawrence, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden)

        Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel)

        Setler: 20-25, 23-25, 18-25

        Süre: 83 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

