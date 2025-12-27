Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Mert Cuci, Lawrence, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden)
Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel)
Setler: 20-25, 23-25, 18-25
Süre: 83 dakika
BURSA
