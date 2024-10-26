Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1

        STAD: İNEGÖL İLÇEHAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Denizcan Şahin, Hasan Hüseyin YazıcılarİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak(Dk 46 Mustafa Mete Tetik) , Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 68 Alpay Koçaklı) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu(Dk 68 İsmail Zehir), Yusuf Tursun(DK 77 Hasan Alp Altınoluk) , Fatih Aktay, Sadık Arda YılmaztürkSİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR: Abdulaziz Demircan, Berk Yiğit Karadağ(Dk 86 Yusuf Buğra Koşal) Doğukan Efe(Dk 86 Halil İbrahim Esen) Batuhan Kırdaroğlu(Dk 93 Ramazan Eren Demir) Berk Taşkın, Emre Can Örme(Dk 79 Enes Tepecik) Muhammed Bayır, Yunus Emre Metin(Dk 93 Fatih Kızılkaya) Abdussamed Karnuçu, Sefa Durmuş, Recep YemişçiSARI KARTLAR: Uğur Utlu(İnegölspor) Sefa Durmuş, Berk Yiğit Karadağ (Ankara) GOLLER: Mustafa Mete Tetik(İnegölspor) Yunus Emre Metin(Ankaraspor) TFF 2'nci ligde İnegölspor, sahasında ağırladığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 20:12 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAD: İNEGÖL İLÇE

        HAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Denizcan Şahin, Hasan Hüseyin Yazıcılar

        İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak(Dk 46 Mustafa Mete Tetik) , Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 68 Alpay Koçaklı) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu(Dk 68 İsmail Zehir), Yusuf Tursun(DK 77 Hasan Alp Altınoluk) , Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

        SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR: Abdulaziz Demircan, Berk Yiğit Karadağ(Dk 86 Yusuf Buğra Koşal) Doğukan Efe(Dk 86 Halil İbrahim Esen) Batuhan Kırdaroğlu(Dk 93 Ramazan Eren Demir) Berk Taşkın, Emre Can Örme(Dk 79 Enes Tepecik) Muhammed Bayır, Yunus Emre Metin(Dk 93 Fatih Kızılkaya) Abdussamed Karnuçu, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi

        SARI KARTLAR: Uğur Utlu(İnegölspor) Sefa Durmuş, Berk Yiğit Karadağ (Ankara)

        GOLLER: Mustafa Mete Tetik(İnegölspor) Yunus Emre Metin(Ankaraspor)

        TFF 2'nci ligde İnegölspor, sahasında ağırladığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz gün imza atan Teknik direktör Necati Erkmen takımın başında ilk maçına çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha

        Benzer Haberler

        Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı
        Bursa'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı
        Motosikletinin tek tekerleği üzerinde ilerlerken kaza yaptı
        Motosikletinin tek tekerleği üzerinde ilerlerken kaza yaptı
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da polisten kaçmaya çalışırken 2. kattan atlayan hükümlü yaralandı
        Bursa'da polisten kaçmaya çalışırken 2. kattan atlayan hükümlü yaralandı
        Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
        Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı