İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1 STAD: İNEGÖL İLÇEHAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Denizcan Şahin, Hasan Hüseyin YazıcılarİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak(Dk 46 Mustafa Mete Tetik) , Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 68 Alpay Koçaklı) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu(Dk 68 İsmail Zehir), Yusuf Tursun(DK 77 Hasan Alp Altınoluk) , Fatih Aktay, Sadık Arda YılmaztürkSİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR: Abdulaziz Demircan, Berk Yiğit Karadağ(Dk 86 Yusuf Buğra Koşal) Doğukan Efe(Dk 86 Halil İbrahim Esen) Batuhan Kırdaroğlu(Dk 93 Ramazan Eren Demir) Berk Taşkın, Emre Can Örme(Dk 79 Enes Tepecik) Muhammed Bayır, Yunus Emre Metin(Dk 93 Fatih Kızılkaya) Abdussamed Karnuçu, Sefa Durmuş, Recep YemişçiSARI KARTLAR: Uğur Utlu(İnegölspor) Sefa Durmuş, Berk Yiğit Karadağ (Ankara) GOLLER: Mustafa Mete Tetik(İnegölspor) Yunus Emre Metin(Ankaraspor) TFF 2'nci ligde İnegölspor, sahasında ağırladığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.10.2024 - 20:12 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL