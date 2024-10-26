Motosikletinin tek tekerleği üzerinde ilerlerken kaza yaptı

Kaza, sabah saatlerinde, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Profesör Tezok Caddesi'nde seyir halindeyken hızlanan motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde gösteri yapmaya başladı. Daha sonra dengesini kaybeden sürücü, sırtüstü yere düşüp yerde sürüklendi. Motosiklet de yola savruldu. Kaza anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.