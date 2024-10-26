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        Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:55
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        Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Oktay Ş. (26) idaresindeki 16 ES 551 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, Oktay Ş. ile araçta bulunan yeğeni Berk Ş. (10), yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berk Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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