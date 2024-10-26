Bursa'da polisten kaçmaya çalışırken 2. kattan atlayan hükümlü yaralandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 32 yakalama kararı, 5 yıl kesinleşmiş hapis ve 3 milyon 754 bin 690 lira para cezası bulunan Fatih G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.