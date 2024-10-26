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        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:58
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        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü.

        Osman Ç. idaresindeki 16 ALR 076 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Aziz Bağlayan'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bağlayan, yol kenarına savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Aziz Bağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü Osman Ç. ise polislerce gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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