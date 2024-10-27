Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu

        BURSA Osmangazi'de İsmail S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 06:24 Güncelleme: 27.10.2024 - 06:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA Osmangazi'de İsmail S., takip ettiği husumetlisi Hüseyin Bilgin'i Şehirler arası Terminali'nde pompalı tüfekle bacaklarından vurdu.

        Olay, saat 04.30 sıralarında Bursa Şehirler arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hüseyin Bilgin'in şehir dışına çıkacağını öğrenen İsmail S., Bilgin' takip etmeye başladı. Şüpheli İsmail S., Hüseyin Bilgin'in terminale geldiği sırada, yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacaklarından vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilgin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Rize'de heyelan riski
        Rize'de heyelan riski
        Malatya'da feci kaza
        Malatya'da feci kaza
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İran'a saldırı yorumu
        Biden'dan İran'a saldırı yorumu
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4
        Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4
        Bursaspor-Belediye Kütahyaspor maçını 42 bin 740 taraftar izledi
        Bursaspor-Belediye Kütahyaspor maçını 42 bin 740 taraftar izledi
        İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
        İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
        Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı
        Bursa'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı