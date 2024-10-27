Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sivil havacılık uçakları ile apronda ay yıldız figürü oluşturarak, TUSAŞ'a destek verdiler

        BURSA Yunuseli Havalimanı'nda, aralarında pilot ve teknikerlerin olduğu 'Uçucular grubu', Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını, apronda sivil havacılıkta kullanılan 8 uçak ile 'ay', 3 uçak ile de 'yıldız' figürü yaparak protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivil havacılık uçakları ile apronda ay yıldız figürü oluşturarak, TUSAŞ'a destek verdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA Yunuseli Havalimanı'nda, aralarında pilot ve teknikerlerin olduğu 'Uçucular grubu', Ankara’da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını, apronda sivil havacılıkta kullanılan 8 uçak ile ‘ay’, 3 uçak ile de ‘yıldız’ figürü yaparak protesto etti.

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, 23 Ekim’de terör saldırısı gerçekleştirildi. Teröristler kısa sürede etkisiz hale getirilirken, olayda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olan Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, çalışanlar Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu, 22 kişide yaralandı.

        Bursa Yunuseli Havalimanı'nda bulunan aralarında pilot ve teknikerlerin olduğu 'Uçucular grubu', terörü lanetleyip TUSAŞ'a destek vermek için, apronda sivil havacılıkta kullanılan 8 uçak ile ‘ay’, 3 uçak ile de ‘yıldız’ figürü yaparak saldırıyı protesto etti. THK Bursa Şube Başkanı Pilot Hatice Gündoğdu'nun organize ettiği etkinlikte, ay ve yıldızı oluşturan uçakların üzerine açtıkları Türk bayrakları ile çıkan personel bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

        ‘BU SALDIRILAR BİZİ DURDURMAYACAKTIR’

        THK Bursa Şube Başkanı Pilot Hatice Gündoğdu, "Ülkemizde yaşadığımız bu elim olaydan sonra Yunuseli Havalimanı’ndaki havacılarla TUSAŞ’a yapılan bu hain saldırıyı kınamak için toplandık. Hem terörü lanetliyoruz hem de uçaklarımızla yaptığımız ay yıldız figürü ile TUSAŞ’ı destekleyip, havacılığın ve teknolojinin ilerleyeceği yönünde mesaj verdik. Bu saldırılar bizi durdurmayacaktır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...

        Benzer Haberler

        Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vu...
        Bursa'da takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vu...
        Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4
        Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4
        Bursaspor-Belediye Kütahyaspor maçını 42 bin 740 taraftar izledi
        Bursaspor-Belediye Kütahyaspor maçını 42 bin 740 taraftar izledi
        İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
        İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1