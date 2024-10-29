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        Bursa Nilüferspor - MKE Ankaragücü: 2-3

        STAT: Bursa İbrahim Yazıcı Stadyumu HAKEMLER: Yunus Dursun, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan BURSA NİLÜFERSPOR: Ramazan Özkanlı, Turhan Kaya, Utku Kunduzcu, Serhat Emirler, Serhan Üresin, Kaan Onaran (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:00
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        Bursa Nilüferspor - MKE Ankaragücü: 2-3
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        STAT: Bursa İbrahim Yazıcı Stadyumu

        HAKEMLER: Yunus Dursun, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan

        BURSA NİLÜFERSPOR: Ramazan Özkanlı, Turhan Kaya, Utku Kunduzcu, Serhat Emirler, Serhan Üresin, Kaan Onaran (Dk.85 Ali Mert Işık), Alp Huy, Mustafa Aköz (Dk.57 Serhat Velioğlu), Cüneyt Balçık (Dk.57 Aykut Çift), Hasan Gündoğdu (Dk.46 Emin Can Uysal), Berat Altındiş (Dk.68 Ali Say)

        ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk.90 Arda Ünvay), Mert Çetin, Osman Çelik, Alper Uludağ, Cem Türkmen, Riccardo Saponaro (Dk.78 Sirozhiddin Astanakulov), Dorin Rotariu (Dk.90 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Kevin Varga (Dk.63 Diago Coelho), Renaldo Cephas

        GOLLER: Dk.41 Hasan Gündoğdu, Dk. 62 Aykut Çİft (Bursa Nilüfer) Dk. 4 Saponaro, Dk.55 Varga, Dk.68 Cephas) (Ankaragücü)

        SARI KARTLAR: Turhan Kaya, Utku Kunduzcu (Bursa Nilüfer), Cephas (Ankaragücü)

        Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Bursa Nilüferspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu. Galip Ankaragücü 4'üncü tura yükseldi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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