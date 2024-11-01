Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Halhalca Mahallesinde meydana geldi. Emin S. (30) yönetimindeki 34 BSS 270 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanındaki arkadaşı Berat K. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.