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        Bursa'da kazı sırasında top mermisi bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması nedeniyle yapılan kazıda top mermisi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:54 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:00
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        Bursa'da kazı sırasında top mermisi bulundu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması nedeniyle yapılan kazıda top mermisi bulundu. 

        Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Kırsal Olukman Mahallesi’nde meydana geldi. Muhtarlık tarafından ev gideri için iş makinesiyle yapılan kazı sırasında topraktan top mermisi çıktı. Mermiyi gören mahalle muhtarı Yıldıray Mutlu’nun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde çevre güvenliğini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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