Elini pres makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı ezildi

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Hurda malzemeleri preslemek isteyen Berat N., sağ elini pres makinesine sıkıştırdı. İşaret, orta ve yüzük parmağı ezilen Berat N., mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Berat N., ambulansla sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.