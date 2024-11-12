Ormanda öldürülen hayvanların çakal olduğu belirlendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda yürüyen Ömer Cabir, tarafından 100’er metre aralıklarla, silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan 3 hayvanın, koruma altındaki kurt değil, çakal olduğu belirlendi.

İnegöl'de Fevziye Mahallesi’ndeki ormanda hafta sonu yürüyüşe çıkan Ömer Cabir, kurt olduğunu düşündüğü bir hayvan ölüsüyle karşılaştı. Yürüyüşe devam eden Cabir, 100’er metre aralıklarla, 2 hayvanın daha silahla vurularak öldürüldüğünü gördü. Cabir’in fotoğraflarını çektiği hayvanların, yapılan inceleme sonucunda, kurt değil çakal olduğu belirlendi.