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        Sokak çeşmesine hortum takıp aracını yıkayan sürücüye 2 bin 52 TL ceza

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokak çeşmesine hortum takarak otomobilini yıkayan sürücüye, zabıta ekipleri tarafından 2 bin 52 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:15
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        Sokak çeşmesine hortum takıp aracını yıkayan sürücüye 2 bin 52 TL ceza
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokak çeşmesine hortum takarak otomobilini yıkayan sürücüye, zabıta ekipleri tarafından 2 bin 52 TL ceza kesildi.

        İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda, yol kenarındaki çeşmeye hortum takan sürücü, 16 MB 5952 plakalı otomobilini yıkadı. O anların çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasını ihbar kabul eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri sürücüye, 2 bin 52 TL ceza uyguladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “’Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması’ kuralından 2.052 TL cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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