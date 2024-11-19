Devrilen motosikletin sürücüsü uzman çavuş yaralandı

Kaza, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Uzman Çavuş Ömer G. yönetimindeki 16 BKR 786 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce savrulan motosiklet, park halindeki 16 AFF 228 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer G., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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