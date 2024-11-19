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        Devrilen motosikletin sürücüsü uzman çavuş yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Ömer G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:30
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        Devrilen motosikletin sürücüsü uzman çavuş yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Ömer G. (27), yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Uzman Çavuş Ömer G. yönetimindeki 16 BKR 786 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce savrulan motosiklet, park halindeki 16 AFF 228 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer G., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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