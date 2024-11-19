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        Bursa'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde yolun genişletilmesi için kamulaştırılan 5 katlı bina yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:00
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        Bursa'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
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        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde yolun genişletilmesi için kamulaştırılan 5 katlı bina yıkıldı. Binanın kontrollü yıkımı, cep telefonu ile görüntülendi.

        Yıldırım Belediyesi'nin yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanan proje kapsamında, Selçukbey Mahallesi ile Mimar Sinan Bulvarı'nı bağlayacak Huzur Caddesi'nde yol genişletilmesi için kamulaştırılan binaların yıkım çalışmalarının sonuna gelindi. Huzur Caddesi üzerinde toplam 20 taşınmaz, 52 bağımsız bölümü kapsayan binalarda yapılan satın alma ve kamulaştırma çalışması sonucunda, Selçukbey Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın kontrollü yıkımı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kamulaştırılan diğer binaların da önümüzdeki günlerde yıkımının yapılacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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