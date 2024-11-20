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        Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı; o anlar kamerada

        BURSA'da, bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:20
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        Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı; o anlar kamerada
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        BURSA'da, bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin kavga ettiği kişiyi bacağından ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş için AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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