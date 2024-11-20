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        Belediye otobüsü şoförünü, durağa park ettiği otomobilinin fotoğrafını çektiği için tabancayla tehdit etmiş

        BURSA'da tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit eden Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:40 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:45
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        Belediye otobüsü şoförünü, durağa park ettiği otomobilinin fotoğrafını çektiği için tabancayla tehdit etmiş
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        BURSA'da tartıştığı belediye otobüsü şoförünü tabancayla tehdit eden Ş.A. (34) polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Silahını teşhir ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulanan sürücü savcılıkça serbest bırakılırken, şüphelinin, şoförü, otobüs durağına park ettiği otomobilinin fotoğrafını çektiği için tehdit ettiği öğrenildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cadde üstündeki pastaneyi işleten Ş.A., iddiaya göre otomobilini otobüs durağının önüne park etti. Park halindeki otomobil nedeniyle durağa yanaşamayan belediye otobüsü şoförü H.B. (37), otomobilin fotoğrafını çekince, Ş.A. ile arasında tartışma çıktı. Şüpheli, otomobilinden aldığı tabancayla otobüs şoförünü tehdit ederken, o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        YUNUS TİMLERİNCE YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan şüpheli, Yunus polisleri tarafından Küçükbalıklı Mahallesi 2’nci Karlı Sokak’ta yakalandı. Yapılan aramada, şüphelinin şoförü tehdit ettiği tabancası ile 1 şarjör ve 14 adet fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan Ş.A., ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçundan cezai işlem uygulanarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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