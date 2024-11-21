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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi

        BURSA'dasaatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:25
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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi
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        BURSA'dasaatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar, demir korkuluklar ve çöp konteynerleri devrildi, araçlarda hasar oluştu.

        Kentte dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodos, gece boyunca şiddetini artırdı. 40 kilometre ile başlayan lodosun hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar ulaştı. Lodos nedeniyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken; tabelalar ve binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Bazı iş yerlerinin camları da kırılarak yollara düştü. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrilirken, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki millet bahçesi içerisinde bulunan bir halı sahanın telleri kuvvetli lodos nedeniyle devrildi. Sokak üzerindeki bir ağaç yola devrilirken, ihbarla adrese sevk edilen belediye ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırdı.

        MARKET TABELASI YOLA DÜŞTÜ

        Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki bir binada asılı olan market tabelası, bağlı bulunduğu yerden koparak yola düştü. Cadde üzerinde araç ve yaya bulunmazken, savrulan tabela ekipler tarafından kaldırıldı. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’ndeki bir çöp konteyneri lodos nedeniyle yola savruldu. Konteyner vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

        20'Sİ AĞIR HASARLI, 60 İHBAR GELDİ

        Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, aracının direksiyonun savrulduğu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar da zor anlar yaşadı. Birçok kişi ayakta durmakta güçlük çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na gece boyunca 60 ihbar geldi. Bunların 20'si ağır hasarlı olmak üzere 40'ıyla ilgili işlem yapıldı.

        DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirilirken, Bursa'da teleferik seferleri de gün boyu iptal edildi.

        Öte yandan öğleden sonra yerini sağanağa bırakması beklenen lodosun, etkisini azaltarak gün boyunca devam edeceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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