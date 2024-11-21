Eşini başına çekiçle vurup yaraladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrolle serbest (2)
YENİDENGÖZALTINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Sümeyra İ.
YENİDENGÖZALTINA ALINDI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Sümeyra İ.’yi başına çekiçle vurup, ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Cüneyt İ.’nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edildi. Cüneyt İ., ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.
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