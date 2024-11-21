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        Eşini başına çekiçle vurup yaraladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrolle serbest (2)

        YENİDENGÖZALTINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Sümeyra İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:14
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        Eşini başına çekiçle vurup yaraladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrolle serbest (2)
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        YENİDENGÖZALTINA ALINDI

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Sümeyra İ.’yi başına çekiçle vurup, ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Cüneyt İ.’nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edildi. Cüneyt İ., ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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