5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın, depo olarak kullanılan çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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