1923 Mustafakemalpaşaspor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 0-1
STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Turhan Beyke, Yunus Yıldız, Furkan Ogün Demir1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Yusuf Ali Çakır (63 Mehmet Bağlı), Erdinç Çepoğlu (64 Ahmet Kayhan), Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun, Mehmet Berber, Çağlar Özel (83 Muhamamet Emin Bektaş), İbrahim Aksu (64 Halil Bora), Kerem Yaşa, Furkan Özdemir, Yiğithan Şengin (63 Numan Abdullah Özçakal) YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR : Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci (70 Zeki Kaan Satıoğlu), Emirhan Subaş, Hüseyin Biber, Enes Erol (87 Ata Karababa), Berkay Sezer (78 Çağdaş Şendur), Uğur Ahmet Özder (87 Şeyhmuz Aksu), Tuğrul Başkan GOLLER: 60 Enes Erol (Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor)SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı, (1923 Mustafakemalpaşaspor)Uğur Ahmet Özder, Mehmet Deveci, Kadir Doğukan, Ramazan Haklı (Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor)TFF 3.
STAT: Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Turhan Beyke, Yunus Yıldız, Furkan Ogün Demir
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Yusuf Ali Çakır (63 Mehmet Bağlı), Erdinç Çepoğlu (64 Ahmet Kayhan), Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun, Mehmet Berber, Çağlar Özel (83 Muhamamet Emin Bektaş), İbrahim Aksu (64 Halil Bora), Kerem Yaşa, Furkan Özdemir, Yiğithan Şengin (63 Numan Abdullah Özçakal)
YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR : Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci (70 Zeki Kaan Satıoğlu), Emirhan Subaş, Hüseyin Biber, Enes Erol (87 Ata Karababa), Berkay Sezer (78 Çağdaş Şendur), Uğur Ahmet Özder (87 Şeyhmuz Aksu), Tuğrul Başkan
GOLLER: 60 Enes Erol (Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı, (1923 Mustafakemalpaşaspor)
Uğur Ahmet Özder, Mehmet Deveci, Kadir Doğukan, Ramazan Haklı (Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor)
TFF 3. Lig 3'üncü Grup 12'nci hafta mücadelesinde 1923 Mustafakemalpaşaspor, evinde konuk ettiği Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
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