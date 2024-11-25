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        Sulama kanalına çarpan traktörün sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki sulama kanalına çarpan traktörün sürücüsü Abdullah Bulamacı (69), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:30
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        Sulama kanalına çarpan traktörün sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki sulama kanalına çarpan traktörün sürücüsü Abdullah Bulamacı (69), yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Çakırlı altı mevkisinde meydana geldi. Zeytin bahçesinde çalıştıktan sonra evine dönmek üzere 16 H 0657 plakalı traktörü ile yola çıkan Abdullah Bulamacı, direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan traktör, sulama kanalına çarptı. Savrulan traktörden düşen Bulamacı yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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