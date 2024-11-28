Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çaldığı otomobille 2 gezip, aracı olay yerine yakın bir yere bıraktı; yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldığı otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldığı otomobille 2 gezip, aracı olay yerine yakın bir yere bıraktı; yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde çaldığı otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakan şüpheli yakalandı.

        İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde park halindeki 16 K 2965 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp, çalındı. Şüpheli, otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma kapsamında, otomobili çalan hırsızın Sezer S. (20) olduğu belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Lübnanlılar evlerine döndü
        Lübnanlılar evlerine döndü
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        İnegöl'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        İnegöl'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        İnegöl'de motosikletten düşen sürücü yaralandı
        İnegöl'de motosikletten düşen sürücü yaralandı
        Devrilen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        Devrilen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        Yolcu otobüsünde kaçak telefon ve elektronik sigara ele geçirildi
        Yolcu otobüsünde kaçak telefon ve elektronik sigara ele geçirildi
        22. BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları başladı
        22. BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları başladı
        Yolcu otobüsünde kaçan telefon ve elektronik sigara ele geçirildi
        Yolcu otobüsünde kaçan telefon ve elektronik sigara ele geçirildi