Yolunu kestiği paramedik ambulans şoförünü darbeden sanık, 54 gün sonra tahliye edildi

BURSA'da hasta taşıyan ambulansın önünü otomobille kesip, paramedik sürücü Muhammed Ali Karasulu'yu (26) tehdit ederek, darbeden tekstilci S.Y. (53) ile tutuklu oğlu Melih Y. (22), yargılandıkları davanın ilk duruşmasında haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşma sonunda tutuksuz sanık S.Y.'ye uygulanan adli kontrol şartı kaldırılırken, Melih Y. yurt dışı yasağı konularak 54 gün sonra tahliye edildi.

Olay, 10 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren N.G. (80) adlı kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi. Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi. İddiaya göre; otomobildeki tekstil firması sahibi S.Y. ile oğulları S.Y. (23) ve Melih Y., Karasulu'ya ambulansta hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Baba ve oğulları otomobille ambulansın önünü kesti.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜTÜLEYİP, TEHDİT ETTİ S.Y. ile oğullarının otomobilin içindeyken cep telefonları ile emniyet şeridinde seyir halinde olan ambulansı çektikleri görüntüler de ortaya çıktı. S.Y. kullandığı otomobille, ambulansın önünü kesip, aracından inerek yanına gittiği sürücü Karasulu'nun, "Hasta var, önüme kırıyorsun" dediği, S.Y.’nin de ambulans şoförüne, "İl Sağlık Müdürüne atıyorum şimdi" diyerek küfrettiği görüldü. Ambulansın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde ise emniyet şeridinde duran ambulansın önüne, kullandığı otomobilini çeken S.Y.'nin, Melih Y. ve diğer oğlu S.Y. ile birlikte indiği, baba ile büyük oğlu S.Y.'nin cep telefonu kamerasını açarak ambulansa ilerledikleri görüldü. Ambulansın arkasında hasta olup, olmadığını kontrol eden baba ve oğulları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ambulansın sürücü tarafına geçen S.Y.'nin, sürücü Karasulu'nun boğazını sıktığı iddia edildi. Yaşananlara tepki gösteren kadın sağlık görevlisinin üstüne yürüyen Melih Y.'nin, kendisini engellemek isteyen Muhammed Ali Karasulu'ya ardı ardına yumruk attığı anlar da görüntülere yansıdı. Görüntülerde, bir süre daha sağlık görevlileriyle tartışan baba ile oğullarının, otomobillerine binerek uzaklaştığı anlar da yer aldı.

YARALI HALDE AMBULANSI KULLANDI Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne giden Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Karasulu'ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikayet sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı S.Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Melih Y. tutuklandı.

'EL KOL HAREKETİ YAPIP, BİZE KÜFÜR ETTİ' Baba S.Y. ile oğlu Melih Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Paramedik sürücünün boğazını sıktığı iddia edilen S.Y. ifadesinde, yol verdikleri Muhammed Ali Karasulu'nun, ambulansın camından el kol hareketi yapıp, kendilerine küfrettiği söyleyerek, "Yine kendisi yavaş bir şekilde ilerlemeye devam edip, 'Sağa çekin, kolluk çağıracağım' dedi. Biz de aracımızı sağ şeride doğru çektik. Daha sonra araçtan inip, ambulans şoförünün yanına gidip kendisine, 'Seni İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edeceğim' dedim. Daha sonra oğlum Melih yanıma geldi. Ambulans şoförü kapıyı açıp, araçtan inmeye çalışırken olayın daha fazla büyümemesi için oğlum Melih, 'İnme yoluna devam et' dedi. Bu sırada Melih ile ambulans şoförü arasında bir arbede oldu. Ambulans şoförünün oğlumun sağ elini büktüğünü gördüm. Daha sonra kendisi aracın ön tarafına doğru geldi. Melih'i ittirerek küfretti ve oğlumun daha önce alçılı olan ayağına basması nedeniyle, oğlum olayın etkisiyle kendisine 2 defa yumruk attı" diye konuştu.

'AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN BİZDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM' 54 gündür Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Melih Y. ise ifadesinde, ambulans sürücüsünün babasına küfrettiğini belirterek, "Aralarında arbede yaşanmaması için ikisini de ayırmaya çalıştım. Bu sırada sağ elim, ambulans şoförünün göğüs kısmındaydı. Benim elimi tutarak baş parmağımı büktü ve bu şekilde yaralanmama neden oldu. Benim canım yandı daha sonra babam da kendisini ittirdi. Muhammed Ali Karasulu beni ittirerek yine küfretti ve benim daha önce top oynarken çatlattığım ayağıma bastı. Benim canım yandığı için olayın etkisiyle ben de kendisine yumruk attım. Yumruk attığım için pişmanım. Hastaneye gittiğimde ambulans şoförünün bizden şikayetçi olacağını düşünmediğimden, kayıt açtırırken elimi duvara çarptığımı ve bu şekilde yaralandığımı söylemiştim. Ambulans şoförüne hakaret içerikli bir söylemim olmadı, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi isterim" dedi.