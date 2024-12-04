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        Kamyonetin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

        BURSA'da, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Selim Var (71), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:45
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        Kamyonetin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
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        BURSA’da, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Selim Var (71), hayatını kaybetti. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 30 Kasım’da saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi’nde meydana geldi. Ankara Yolu yönüne giden H.K. (24) idaresindeki 16 AUG 03 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Selim Var’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Var, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Selim Var, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin geldiğini gören Selim Var’ın koşarak yolun karşısına geçmek istediği ancak kamyonetin çarpmasıyla yere düştüğü görüldü.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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