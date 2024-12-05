Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyle aymazlıktır (2)

'PATENTSÜRECİNİN ARDINDAN MAYA İTHALAT KISMI SONA ERECEK'

Bursa'da 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nin açılış töreninin ardından stantları gezen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni oluşturulan yoğurt formülasyonuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde, Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı yapacak Ar-Ge çalışmalarının birçok konuda devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bunların ticari hayata dönmesi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Raflarda olanları indirip, özellikle ithalat konusunda ya da ithalat bağımlılığı konusunda etki edecek olanları yeniden gözden geçiriyoruz. Burada çok kıymetli arkadaşlarımın üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları, buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak. Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın, dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayaları ithalat kısmı sona ermiş olacak" dedi.