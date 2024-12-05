Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyle aymazlıktır (2)

        'PATENTSÜRECİNİN ARDINDAN MAYA İTHALAT KISMI SONA ERECEK'Bursa'da 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nin açılış töreninin ardından stantları gezen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni oluşturulan yoğurt formülasyonuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyle aymazlıktır (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'PATENTSÜRECİNİN ARDINDAN MAYA İTHALAT KISMI SONA ERECEK'

        Bursa'da 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nin açılış töreninin ardından stantları gezen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni oluşturulan yoğurt formülasyonuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde, Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı yapacak Ar-Ge çalışmalarının birçok konuda devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bunların ticari hayata dönmesi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Raflarda olanları indirip, özellikle ithalat konusunda ya da ithalat bağımlılığı konusunda etki edecek olanları yeniden gözden geçiriyoruz. Burada çok kıymetli arkadaşlarımın üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları, buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak. Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın, dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayaları ithalat kısmı sona ermiş olacak" dedi.

        'ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Bakan Yumaklı, "Bu çalışmada başarı gösteren, çalışmayı sona erdiren ve ülkemizin hakikaten belki çok küçük bölüm ya da başlığı gibi görülebilir, bu ve benzeri konularında, ithalat bağımlılığını sona erdiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. 'Türkiye Yüzyılı', üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Bizler de bakanlık olarak, kimler bu konuda kendinden vererek çalışıyorsa, bizimle beraber çalışma arzu ve isteği varsa, önünün açılmasının istediği konular varsa, hemen orada, üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyl...
        Bakan Yumaklı: Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak, en hafif tabiriyl...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "yeni yoğurt formülasyonu" açıklaması:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "yeni yoğurt formülasyonu" açıklaması:
        Trafikte sohbet ederek ilerleyen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kame...
        Trafikte sohbet ederek ilerleyen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kame...
        Karagöz sanatçısı Şinasi usta kadim sanatı yaşatıyor
        Karagöz sanatçısı Şinasi usta kadim sanatı yaşatıyor
        Diş hekimi eşini, kızı ve oğlunun gözü önünde öldüren sanığın ağırlaştırılm...
        Diş hekimi eşini, kızı ve oğlunun gözü önünde öldüren sanığın ağırlaştırılm...
        Yarıştığı öne sürülen sürücünün otomobili bariyerlere çarptı
        Yarıştığı öne sürülen sürücünün otomobili bariyerlere çarptı