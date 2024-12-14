Bursa'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması kamerada: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 1'inci Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yakup Eymen H. (16) yönetimindeki 16 BMZ 436 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Zülküf Ö. (45) yönetimindeki 34 FCA 092 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Murat K. (14) ve hafif ticari araçtaki yolcu Songül Ö. (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yakup Eymen H., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Murat K. ile Songül Ö. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.