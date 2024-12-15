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        Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan mobilya yüklü kamyonet, kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 01:59 Güncelleme: 15.12.2024 - 02:05
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        Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan mobilya yüklü kamyonet, kullanılmaz hale geldi. Kamyonetin alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Doğan G. yönetimindeki 53 FL 134 plakalı mobilya yüklü kamyonette yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför kamyoneti yol kenarına çekti. Kamyonet alev alev yanarken, şoför ve çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

        Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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