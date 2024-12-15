Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Doğan G. yönetimindeki 53 FL 134 plakalı mobilya yüklü kamyonette yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför kamyoneti yol kenarına çekti. Kamyonet alev alev yanarken, şoför ve çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

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