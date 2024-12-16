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        Bursaspor'da teknik direktör Batalla ile yollar ayrıldı

        BURSASPOR, teknik direktörleri Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:50 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:55
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        Bursaspor'da teknik direktör Batalla ile yollar ayrıldı
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        BURSASPOR, teknik direktörleri Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli Bursasporlular. Bugün teknik direktörümüz Pablo M. Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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