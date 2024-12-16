Bursaspor'da teknik direktör Batalla ile yollar ayrıldı
BURSASPOR, teknik direktörleri Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.
BURSASPOR, teknik direktörleri Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli Bursasporlular. Bugün teknik direktörümüz Pablo M. Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
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