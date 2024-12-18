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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 01:12 Güncelleme: 18.12.2024 - 01:15
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa K. (17) idaresindeki 16 BIU 438 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Kemal Ş.(34) yönetimindeki 16 BHT 624 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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