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        Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular

        BURSA'da bir aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için, daire kapılarının önüne ikram masası kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:40
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        Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular
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        BURSA'da bir aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için, daire kapılarının önüne ikram masası kurdu. Masada; çikolatadan sodaya kadar, çok sayıda ikramlık yiyecek ve içecek yer alıyor.

        Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan aile, internet üzerinden sipariş verdikleri yiyecek, içecek ve market ürünlerini getiren kuryeler için ikram masası oluşturdu. Siparişi teslim etmek üzere daire önüne gelen kuryelerin şaşkınlıkla karşıladığı masada kek, kraker, çikolata, meyve suyu, su ve soda bulunuyor. Aile, ikram masasının önünde bulunduğu duvara astığı notta ise "Tüm kuryeler ve çalışanlar, ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Ücretsizdir" yazısına yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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