Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sokakta tartıştığı kardeşini sopayla dövüp, tabancayla vurdu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bülent G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta tartıştığı kardeşini sopayla dövüp, tabancayla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Bülent G. (54), sokakta tartıştığı kardeşi Erdami G.’yi (52) sopayla dövüp ardından da tabancayla bacağından vurdu.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet olan Bülent G. ile kardeşi Erdami G., sokakta karşılaştı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülent G. sokakta bulduğu sopayla kardeşine vurmaya başladı. Ardından da yanında bulunan tabancayla ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdami G., ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Bülent G., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        'Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilir...
        'Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilir...
        Havva Aslanoba MTAL öğrencileri İstanbul'daki yemek yarışmasında 24 madalya...
        Havva Aslanoba MTAL öğrencileri İstanbul'daki yemek yarışmasında 24 madalya...
        Suudi Arabistan uyruklu turistleri taşıyan midibüs, seyir halinde yandı
        Suudi Arabistan uyruklu turistleri taşıyan midibüs, seyir halinde yandı
        Bursa'da turist kafilesini taşıyan midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da turist kafilesini taşıyan midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı
        Bursa'da alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 6 zanlı tutuklandı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 6 zanlı tutuklandı