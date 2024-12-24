Sokakta tartıştığı kardeşini sopayla dövüp, tabancayla vurdu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Bülent G. (54), sokakta tartıştığı kardeşi Erdami G.’yi (52) sopayla dövüp ardından da tabancayla bacağından vurdu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet olan Bülent G. ile kardeşi Erdami G., sokakta karşılaştı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülent G. sokakta bulduğu sopayla kardeşine vurmaya başladı. Ardından da yanında bulunan tabancayla ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., yaralandı.