Çiftçi dostu ak çaylak, Uluabat Gölü çevresinde görüntülendi

BURSA'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü kıyısında ilk kez şubat ayında görüntülenen ve yırtıcı bir kuş olan ak çaylak, 10 ay aranın ardından doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından yeniden görüntülendi. Tüydeş, "Bu türün Marmara'da yayılması özellikle çiftçiler açısından önemli bir gelişme" dedi.

Kartallar, çaylaklar ve tavşan tazıları gibi gündüzcül bir kuş olan, atmacagiller familyasından ak çaylak, şubat ayında ilk kez görüntülendiği Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü kıyısında 10 ay aranın ardından yeniden görüldü. 2 yetişkin ve 1 genç ak çaylak, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine yansıdı. Koyu turuncu renkteki gözleriyle dikkat çeken ve beyaz rengiyle diğer gündüz yırtıcılarından ayrılan ak çaylaklar, İstanbul ve Çanakkale'nin yanı sıra Bulgaristan'da da son yıllarda kaydı sıklaştı. 10 yıl önce düzenli olarak sadece Şanlıurfa'da görülen nadir türlerden biri olan ak çaylak, Bursa'da ilk kez kuş gözlemcisi Sanem Esen tarafından görüntülenmişti.