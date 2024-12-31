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        Tamircide karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Oğuzhan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:00
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        Tamircide karşılaştığı husumetlisini bıçakladı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Oğuzhan A. (25), araç lastiğini değiştirmek için gittiği tamirhanede karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

        Olay saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27’nci Metal Sokak’ta meydana geldi. Oğuzhan A., babası Refik A. (50) ile araç lastiğini değiştirmek için gittikleri tamirhanede daha önce tartıştığı Mesut D. (44) ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut D. elindeki bıçakla Oğuzhan A.’yı göğsünden yaraladı. Şüpheli kaçarken, ağır yaralanan Oğuzhan A., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaydan kısa süre sonra yakalanan ve kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Mesut D. de özel bir hastanede tedaviye alındı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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