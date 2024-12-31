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        Renkli lambalarla süsledikleri araçlarıyla caddelerde tur attılar; o anlar kamerada

        BURSA'da, bazı sürücüler yeni yılın gelişini, rengarenk lambalarla süsledikleri, araç ve motosikletleriyle caddelerde tur atarak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 19:06 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:10
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        Renkli lambalarla süsledikleri araçlarıyla caddelerde tur attılar; o anlar kamerada
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        BURSA'da, bazı sürücüler yeni yılın gelişini, rengarenk lambalarla süsledikleri, araç ve motosikletleriyle caddelerde tur atarak kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bursa'da, bazı sürücüler araçlarını ve motosikletlerini yılbaşı ağacı ile renkli lambalarla süsleyip, sokak ve caddelerde tur attı. Bir sürücü ise rengarenk lambalarla donattığı otomobilini, çekici üzerinde gezdirdi. Renkli araç ve motosikletleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefonuyla kamerasıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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