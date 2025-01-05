Karla kaplı Uludağ'a, yaban hayvanları için yem bırakıldı

BURSA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için, karla kaplı Uludağ'a, 500 kilo buğday ve mısır ile 6 balya ot bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ile Uludağ Milli Park Müdürlüğü personeli, kış kartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kar kalınlığının 68 santimetre olduğu Uludağ'da, Sarıalan mevkisine yem bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük 0 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da belli aralıklarla bırakılan 250 kilo buğday, 250 kilo mısır ve 6 balya ot ile domuz, kurt, çakal ve kuş gibi hayvanların beslenmesi planlanırken, bölgeye yerleştirilen fotokapanlar ile de yaban hayvanlarının yemleme sonuçları gözlemlenebilecek.