Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı (2)

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Kadir Z.'nin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, kendisine tepki gösteren vatandaşlar tarafından linç edilmek istendiği görüntüler ortaya çıktı. Çevredekilerin cep telefonu kamarasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin öfkeli kalabalığı engelleyerek, şüpheliyi hızla ekip aracına götürdüğü görüldü.

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