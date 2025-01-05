Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı (2)
KALABALIKŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİOsmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z.
KALABALIKŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Kadir Z.'nin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, kendisine tepki gösteren vatandaşlar tarafından linç edilmek istendiği görüntüler ortaya çıktı. Çevredekilerin cep telefonu kamarasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin öfkeli kalabalığı engelleyerek, şüpheliyi hızla ekip aracına götürdüğü görüldü.
Memet Can YEŞİLBAŞ- Abdulselam UĞUR/ BURSA,
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