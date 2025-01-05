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        Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı (2)

        KALABALIKŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİOsmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:14 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:15
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        Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı (2)
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        KALABALIKŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

        Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Kadir Z.'nin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, kendisine tepki gösteren vatandaşlar tarafından linç edilmek istendiği görüntüler ortaya çıktı. Çevredekilerin cep telefonu kamarasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin öfkeli kalabalığı engelleyerek, şüpheliyi hızla ekip aracına götürdüğü görüldü.

        Memet Can YEŞİLBAŞ- Abdulselam UĞUR/ BURSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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